Михалков гордится включением в черный список министерства культуры Украины

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что никто из попавших в черный список министерства культуры Украины не является угрозой для украинского народа, а также гордится включением в него. Комментарий режиссера ТАСС предоставили во вторник в пресс-службе Михалкова.

Ранее стало известно, что министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, кинорежиссера Никиту Михалкова, певцов Дмитрия Фомина, Василия Вакуленко (Баста) и телеведущего Дмитрия Шепелева. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю - именно народа, - отметил Михалков. - А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой - я могу только этим гордиться". Режиссер выразил уверенность, что "с прозрением от этого морока все встанет на свои места".

В списке уже числятся более 140 российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Среди них - режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Черный список периодически пополняется новыми именами.

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины также запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства. Списки содержат названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные свидетельства на право распространения и демонстрацию начиная с 2014 года по 1 декабря текущего 2017 года. Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал "Сваты", а также фильм "Сваты, "Жизнь без грима", "Дело о мертвых душах", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".

В конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, регулирующий гастроли артистов из РФ. Согласно документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины. Спецслужба должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и принять решение, может ли артист выступать на Украине. В случае неуведомления СБУ или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 тыс. - 14,4 тыс.).