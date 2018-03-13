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Швыдкой: развитие российского кино тормозит нехватка кинотеатров

Культура
13 марта, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

На 146 млн россиян приходится около 4 тыс. 200 киноэкранов, отметил спецпредставитель президента

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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Развитию индустрии российского кино мешает нехватка кинотеатров, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Если говорить о России, то в России нет индустрии кинематографа, вот это проблема. Есть отдельные фильмы, которые собирают 3 млрд рублей, например, "Движение вверх". А индустрии нет. Проблема сегодня русского кино связана с одним: в России четыре тысячи двести с чем-то экранов. Для страны с населением 146 млн человек - мало", - сказал Швыдкой на лекции в рамках Всероссийского форума "Россия - страна возможностей".

Он отметил, что, например, во Франции на население в 80 млн человек существует порядка 7 тыс. экранов.

"Чтобы работала индустрия, для этого нужно создать большую экономическую среду, экономическую свободу. Кино - это производство и бизнес и требует экономической свободы", - сказал он.

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