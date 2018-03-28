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В Москве могут увековечить память Олега Анофриева

Культура
28 марта, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Артист скончался в столице на 88-м году жизни

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Память народного артиста России, певца и автора песен Олега Анофриева, который умер в среду на 88-м году жизни, могут увековечить в Москве.

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Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева", - сказал он.

По словам Герасимова, "Анофриев много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его "Бременскими музыкантами".

"Он замечательно играл в Театре Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр (Моссовета) будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте", - добавил собеседник агентства.

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