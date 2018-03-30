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СМИ: рукопись "Пляшущих человечков" Конан Дойла выставлена на аукцион в США за $500 тысяч

Культура
30 марта, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В 1918 году сам автор выставил манускрипт на торги, средства от продажи были направлены в фонд Красного Креста

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Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

© AP Photo

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Рукопись "Пляшущих человечков", одного из самых знаменитых рассказов британского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) о сыщике Шерлоке Холмсе, выставлена на аукцион Heritage в Далласе за $500 тысяч (350 тыс. фунтов стерлингов).

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

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Рукопись с правкой и дополнениями автора, а также рисунками придуманного им для произведения шифра в виде танцующих человечков, уйдет с молотка 18 апреля. Рассказ был написан в 1903 году для журнала Strand.

Идея кода, по словам эксперта Рэндалла Стока, появилась у писателя после того, как он расписался в книге автографов женщины, содержавшей также рисунки двух ее детей Гилберта и Эдит Кьюбит.

Автор безвозмездно выставил манускрипт на торги в 1918 году, все средства от которых поступили в фонд Красного Креста. Этот раритет выставила на нынешний аукцион женщина, получившая его от отца - продавца книг в Техасе.

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