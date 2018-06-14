В Москве могут увековечить память Станислава Говорухина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Память режиссера, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, который скончался 14 июня, могут увековечить в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

"Безусловно, он лидер всей культурной отрасли России, активный участник многих событий, боец за культуру. Так что он заслуживает глубокого уважения и памяти. А в чем она будет выражаться - будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения", - сказал Воскресенский.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.