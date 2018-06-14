Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве могут увековечить память Станислава Говорухина

Культура
14 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме обещал рассмотреть все соответствующие предложения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Память режиссера, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, который скончался 14 июня, могут увековечить в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

"Безусловно, он лидер всей культурной отрасли России, активный участник многих событий, боец за культуру. Так что он заслуживает глубокого уважения и памяти. А в чем она будет выражаться - будет ли это мемориальная доска или памятник, это зависит от того, кто и с каким предложением обратится в нашу комиссию. Мы в любом случае рассмотрим все поступившие предложения", - сказал Воскресенский.

Смотрите также
Станислав Говорухин

Биография Станислава Говорухина

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Станислав Говорухин
Персоны
Говорухин, Станислав Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
3
Биография Станислава Говорухина
4
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
5
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
6
Умер Станислав Говорухин
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости