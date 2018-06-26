Суд обязал экс-директора "Уральских пельменей" выплатить коллективу более 5 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы обязал компанию бывшего директора коллектива "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского выплатить команде более 5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе творческого объединения "Уральские пельмени".

"Преображенский районный суд Москвы накануне завершил рассмотрение дела по иску участников коллектива "Уральские пельмени" к своему экс-директору Сергею Нетиевскому и его компании "Фест Хэнд Медиа". Причиной спора стала телеверсия концерта, посвященная 16-летию коллектива в 2009 году... Итогом судебного заседания стало решение об удовлетворении требований со стороны коллектива "Уральские пельмени": в пользу всех участников команды взыскана сумма свыше 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным актеров шоу, у них существует традиция - все концерты являются совместным творческим продуктом, а потому вся прибыль от продажи прав на него распределяется на всех участников коллектива.

"В данном случае все получилось по-другому. Сергей Нетиевский, являясь соавтором концерта и на тот момент директором "Уральских пельменей", самостоятельно распорядился правами на смонтированную версию концерта. Сначала права были переданы подконтрольной ему компании "Фест Хэнд Медиа", а затем уже от этой компании - телеканалу СТС. Вопреки требованиям закона и несмотря на внутренние договоренности в коллективе, вырученные деньги так и не дошли до соавторов", - уточнили в пресс-службе.

О конфликте "Уральских пельменей"

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора.

В конце прошлого года актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей, но суд отказал в этом иске. Весной в отношении Нетиевского было возбуждено уголовное дело, его подозревают в злоупотреблении полномочиями при руководстве коллективом с причинением ущерба в размере 173 млн рублей.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.