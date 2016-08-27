На границе Нигера и Чада погибли машина с военными подорвалась на мине

РАБАТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере четыре военнослужащих правительственных войск Чада погибли, еще около десяти получили ранения в результате подрыва армейского автомобиля на мине, установленной боевиками радикальной группировки "Боко харам". Об этом сообщает агентство AFP, которое ссылается на источники в силовых структурах.

По их данным, подрыв произошел близ населенного пункта Каига Кинджи на западе Чада, в районе, граничащем с соседним Нигером. Все пострадавшие и раненые уже доставлены в столицу Чада - Нджамену.

Чадские военные, которые несут дежурство близ озера Чад, ранее неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков "Боко харам".

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).