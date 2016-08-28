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AFP: не менее 20 мирных жителей погибли в ходе турецких обстрелов позиций курдов в Сирии

Международная панорама
28 августа, 11:46 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 28, августа. /ТАСС
Также сообщается как минимум о 50 раненых
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БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек из числа мирных жителей погибли в результате авиаударов турецких ВВС и артобстрелов позиций курдских Отрядов народной самообороны на севере Сирии. Такие данные приводит в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

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По его данным, речь идет о боевых действиях близ деревни к югу от Джараблуса. Также сообщается как минимум о 50 раненых.

Турция обстреливает позиции сирийских курдов в рамках операции "Щит Евфрата", которая, по официальному заявлению турецких властей, направлена на то, чтобы "очистить границу от всех террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) и от других террористических элементов, в числе которых Отряды народной самообороны сирийских курдов и прочие группировки".

Как сообщила ранее турецкая газета Hürriyet, в настоящее время на территории Сирии находятся 400 турецких военнослужащих из элитных частей коммандос и 50 единиц бронетехники.

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