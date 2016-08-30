Адвокат Руссефф призвал бразильских сенаторов поддержать инициативу о досрочных выборах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Адвокат Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента Бразилии, Жозе Эдуарду Кардозу обратился к сенаторам с призывом согласиться на проведение досрочных выборов главы государства. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в верхней палате парламента в рамках процесса импичмента своей подзащитной.

"Сегодня я прочел в газетах, что процесс импичмента Руссефф основан на "совокупности ее деяний". Но "совокупность деяний" оценивается на выборах, и решающее слово в этом случае предоставляется народу. Согласитесь с предложением (Руссефф) провести референдум о досрочном голосовании, только так можно дать оценку ее деятельности", - сказал Кардозу. Он добавил, что сенаторы не смогут успокоить свою совесть, если проголосуют за отставку президента, которая не совершила преступления.

16 августа президент, отстраненная от должности, выступила с обращением к нации и к законодателям верхней палаты. В нем она призвала проголосовать против импичмента и пообещала, что в случае своего возвращения на высший государственный пост поддержит идею проведения досрочных выборов главы южноамериканской республики.

Вместе с тем, согласно бразильскому законодательству, даже если Руссефф вернется к власти, она не сможет объявить о проведении всеобщих выборов или референдума без согласия парламента. Большинство законодателей выступают против организации плебисцита, так как не хотят досрочно потерять свои мандаты. Зато эта идея очень популярна среди населения. По данным социологического опроса, проведенного по заказу Национальной конфедерации транспорта в начале июня, более половины бразильцев (50,3%) выступают за проведение досрочных президентских выборов в этом году.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии сегодня началось заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.