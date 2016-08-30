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Турецкий танк попал под обстрел в районе Джараблуса

Международная панорама
30 августа, 20:52 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, августа. /ТАСС
По данным Reuters, ранения получили трое военных
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АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Турецкий танк попал под обстрел к западу от сирийского Джараблуса, трое военных получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.

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