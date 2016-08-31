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В Колумбии армия и повстанцы строго выполняют режим прекращения огня

Международная панорама
31 августа, 10:52 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 31, августа. /ТАСС
Неделю назад члены делегаций правительства Колумбии и FARC объявили в кубинской столице о том, что они пришли к окончательному соглашению о мире
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БОГОТА, 31 августа. /ТАСС/. Армия, полиция и повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) "неукоснительно соблюдают" режим полного и окончательного прекращения огня, вступивший в силу на территории страны 29 августа в 00:00 (08:00 мск). Об этом сообщил во вторник колумбийский министр национальной обороны Луис Карлос Вильегас Эчеверри, рассказывая о ситуации в республике после достижения соглашения с FARC о завершении внутреннего вооруженного конфликта.

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"Донесения, поступающие из разных регионов, свидетельствуют о том, что стороны серьезно отнеслись к договору о прекращении огня и враждебных действий", - отметил министр. По его словам, во время передвижения военных и полицейских подразделений на территориях, где находятся повстанческие отряды, "отмечается полное спокойствие даже в ночное время".

Вильегас также указал, что "повстанческие подразделения начали движение" в районы, которые определены для сбора отрядов FARC в качестве предварительного шага для сдачи оружия и демобилизации. "Мы получаем информацию о том, где находятся отряды повстанцев", - отметил министр.

24 августа члены делегаций правительства Колумбии и FARC объявили в кубинской столице о том, что они пришли к окончательному соглашению о мире, чтобы таким образом положить конец полувековому внутреннему вооруженному конфликту. 2 октября в республике состоится референдум в рамках которого население выскажет свое мнение насчет мирного договора между властями и повстанцами.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек. В 2001 году Госдепартамент США, а затем и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций. Мирные переговоры между повстанческой группировкой и представителями колумбийских властей проходили в Гаване с 2012 год.

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