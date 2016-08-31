На узбекском телевидении зачитали поздравление Ислама Каримова с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 31 августа. /ТАСС/. Диктор Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК Узбекистана) зачитал обращение президента Ислама Каримова к узбекскому народу по случаю Дня независимости страны.

"Дорогие соотечественники, поздравляю вас, весь наш народ с Днем независимости. Желаю всем вам мира и благополучия, удачи и счастья, достатка вашим домам. Пусть всевышний всегда поддерживаем нас во всех добрых делах и начинаниях", - процитировал диктор Каримова.

28 августа правительство Узбекистана сообщило о госпитализации 78-летнего главы государства. Его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное.

Позднее в ряде СМИ появились сообщения, что президент скончался, но официального подтверждения эта информация не получила.

Торжественные мероприятия по случаю праздника

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, спикеры и члены обеих палат парламента, члены правительства, представители общественности утром возложили цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма на главной площади Ташкента.

Основные праздничные мероприятия намечены на четверг. Предусмотрено проведение мероприятий на 12 площадках Ташкента - состоятся концерты и театрализованные представления. По всему городу уже в течение недели работают праздничные ярмарки с сельскохозяйственной и винодельческой продукцией, которую привезли к нам из различных регионов страны.

Торжества продолжатся в течение последующих трех дней.