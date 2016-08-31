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Немецкий политик: поэтапное снятие санкций должно быть целью бизнеса Германии и России

Международная панорама
31 августа, 18:25 UTC+3 БАД-ПИРМОНТ корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
"Оборот между Россией и Нижней Саксонией был в 2012 году €5 млрд, в 2015 году он составил всего лишь €2,8 млрд", - напомнил министр экономики федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис
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БАД-ПИРМОНТ /Германия/, 31 августа. /Спец. корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Постепенное снятие взаимных санкций и поддержание диалога должно быть целью бизнеса Германии и России. Такое мнение высказал министр экономики федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис на форуме "Германо-российские экономические встречи", который завершился в среду в городе Бад-Пирмонт (федеральная земля Нижняя Саксония).

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"Нашей целью должно быть поэтапное снятие взаимных санкций. Нормализация контактов - вот то, что нам требуется", - подчеркнул он. Налаживание диалога, по словам земельного министра, "необходимо и для последующих поколений". "Этим нужно заниматься именно в сложные времена, ведь когда все хорошо, легко разговаривать друг с другом", - считает Лис.

"Мы не сможем разрешить все конфликты и вызовы, но я убежден, что нам удастся внести вклад в положительное развитие наших связей и стабилизацию политической ситуации", - отметил он. Олаф Лис сообщил, что около 50 фирм из Нижней Саксонии имеют свои представительства в России. "И это не только крупные компании, как Volkswagen, но и предприятия средней руки, которые тоже приняли решение открывать для себя российский рынок и создавать там рабочие места", - сказал он.

"Оборот между Россией и Нижней Саксонией был в 2012 году €5 млрд, в 2015 году он составил всего лишь €2,8 млрд", - напомнил политик, подчеркнув, что сокращение объемов торговли, прежде всего, коснулось автомобилестроения.

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"Нужно совместно работать над тем, чтобы шаг за шагом прийти к нормализации экономических отношений. Наш, нижнесаксонский, бизнес хочет сотрудничать с Россией, он не уходит из РФ", - указал земельный министр. "Интерес с германской стороны есть, и мы всегда рекомендуем нашим компаниям, если они занимаются бизнесом, который не подпадает под санкции, не ослаблять контакты, но углублять их", - продолжал он.

Лис высказал мнение, что хорошей площадкой для поддержания контактов являются выставки и ярмарки. "Важно пользоваться такой возможностью", - добавил он. "Мы хотели бы возобновить прежние отношения - и не только экономические", - сказал министр экономики Нижней Саксонии.

Форум "Германо-российские экономические встречи" собрал около 150 участников - политиков, представителей бизнес- сообщества двух стран. Его основной темой были санкции, введенные против РФ, и их последствия.

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