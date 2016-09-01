Клинтон заявила, что США в случае ее победы на выборах будут активны на мировой арене

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена в случае победы на ноябрьских выборах проводить активную внешнюю политику, а не курс, более близкий к изоляционизму. Она подтвердила это, выступая на предвыборном митинге в Цинциннати (штат Огайо).

"Америка должна вести за собой", - провозгласила претендент на высший государственный пост в США. Она выразила мнение, что "США являются исключительной страной,.. незаменимой страной". "Американское лидерство означает поддержку наших союзников, поскольку сеть союзников и является частью того, что делает нас исключительными. Ни у какого другого государства в мире нет таких альянсов, как у нас; у России и Китая нет ничего подобного", - полагает Клинтон.

В связи с этим она подвергла критике своего соперника - кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Угроза отказа от наших альянсов, игнорирование важности, которую те все еще имеют для нас, - это не просто неправильно, это опасно", - считает бывшая первая леди и госсекретарь США. Как она отметила, "оскорбляя друзей" и действуя опрометчивым образом, невозможно "выстроить коалицию". Союзнические отношения на межгосударственном уровне куются за счет "кропотливой работы".

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"Вместе мы сильнее. И моей целью будет, если мне посчастливится стать президентом, возвращение сплоченности людей, постановка задач и движение к их решению", - сказала Клинтон.

Как она заявила, США не могут "добиваться расположения диктаторов", США "должны бросать им вызов".

Кроме того, продолжала она, США "необходимо отвечать на меняющиеся угрозы со стороны таких государств, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея".

Клинтон хочет провести пересмотр ядерной доктрины и заняться защитой киберпространства

Однако, пообещала Клинтон, США при ее победе на выборах предпримут также "обновленную попытку, направленную на сокращение ядерных вооружений в мире".

"Одним из первых моих шагов в качестве президента станет распоряжение провести новый пересмотр ядерной доктрины (США)", - сообщила бывший шеф американской дипломатии.

Согласно изложенной ею информации, в случае прихода в Белый дом она собирается обеспечить и вложение крупных средств в "защиту интересов США в космосе и киберпространстве".

При этом Клинтон, не приводя никаких доказательств, обвинила Москву и Пекин в том, что они несут ответственность за многочисленные хакерские атаки на компьютерные сети США. "Россия даже внедрилась в (компьютерные системы) Национального комитета Демократической партии (США) и, возможно, в системы, используемые во время выборов в штатах", - утверждала экс- глава американского внешнеполитического ведомства. Будучи президентом, добавила Клинтон, "я ясно дам понять, что США станут относиться к атакам в киберпространстве как к любым другим нападениям", и что Вашингтон сможет использовать в ответ "серьезные политические, экономические и военные" меры.

В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.

Критика Трампа

Клинтон также заявила, что кандидату от республиканцев Дональду Трампу не хватило мужества отстаивать в Мексике свои предвыборные обещания.

"При первой возможности выполнить свои агрессивные предвыборные обещания Трамп прикусил язык. Мы видели сегодня, что называвшему себя непревзойденным "дельцом" человеку не хватило мужества отстаивать свои предвыборные обещания, когда он выступал не перед дружелюбной толпой", - говорится в заявлении руководителя избирательного штаба Клинтона Джона Подесты.

Подеста напомнил, что бизнесмен "сделал центральной частью своей избирательной кампании" строительство стены на границе с Мексикой, которое оплатят власти латиноамериканской республики.