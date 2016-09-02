Главы МИД ЕС обсудят отношения с Турцией и "Минск-2"

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Отношения с Турцией и перспективы выполнения минских соглашений станут главными темами двухдневной неформальной встречи глав МИД 28 стран Евросоюза, которая открывается в Братиславе - столице Словакии, председательствующей до конца года в Совете ЕС. На полях заседания запланированы также переговоры с делегациями стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).

Ожидается, что министры иностранных дел сообщества обсудят последствия июньского референдума в Великобритании о членстве в ЕС, а также затронут неопределенную ситуацию вокруг переговоров о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP).

Как быть с Турцией?

Этот вопрос, несомненно, будет в центре внимания предстоящих заседаний Евросоюза на всех уровнях, поскольку таких запутанных отношений у сообщества нет ни с одной другой страной. "Министры обсудят текущее развитие событий в Турции и перспективы отношений между Брюсселем и Анкарой", - заявили в Совете ЕС.

На встречу приглашен министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик, который проинформирует глав МИД ЕС о ситуации в стране после попытки госпереворота. "Это позволит обменяться мнениями относительно последних событий в стране, а также обсудить перспективы взаимоотношений", - пояснили в Совете ЕС.

Связи с Турцией министры будут обсуждать главным образом в контексте заключенного в марте двустороннего соглашения по миграции. В соответствии с ним Анкаре были обещаны 6 млрд евро, отмена к лету визового режима и ускорение переговорного процесса о вступлении страны в ЕС в обмен на принятие турецкой стороной мер по сокращению потока беженцев в Европу. С тех пор Брюссель из всего обещанного сумел лишь выделить этой стране 2 млрд евро, в связи с чем Турция регулярно грозится отказаться от сделки, что приведет к огромным потокам беженцев в ЕС.

Ситуация ухудшилась после попытки госпереворота в Турции в ночь на 16 июля. Тогда руководство страны начало задерживать и снимать с должностей тысячи людей, а также заговорило о намерении ввести смертную казнь, что неприемлемо для ЕС.

Перспективы "Минска-2"

Второй официальной темой заседания глав МИД станет ситуация на Украине, в частности, реализация минских соглашений. "Министры иностранных дел обсудят развитие минского мирного процесса и его перспективы", - проинформировали в Совете ЕС.

Включение этого вопроса в повестку дня обусловлено рядом обстоятельств, в том числе обострением обстановки в Донбассе. Это также связано с острым кризисом в российско-украинских отношениях после того, как ФСБ России 10 августа сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении на полуострове терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как известно, Брюссель увязал санкции в отношении России с минскими соглашениями. А в октябре, как заявили лидеры ЕС еще в начале лета, сообщество намерено провести большую дискуссию по отношениям с Россией. В связи с этим главам МИД 28 стран ЕС во главе с верховным представителем союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини необходимо уже сейчас в неформальной обстановке начать это обсуждение.

TTIP под вопросом?

Несмотря на то, что тема переговоров по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP) не находится в компетенции глав МИД стран сообщества, ее так или иначе затронут в Братиславе, так как ситуация стала слишком неопределенной и напряженной, считают дипломаты. "Разногласия стран-членов по этому вопросу, как мы видим, достаточно обострились в последние дни. Поэтому можно не сомневаться, что министрам придется обсудить эту проблему, обменяться мнениями", - сказал корреспонденту ТАСС европейский дипломатический источник.

Ряд ключевых стран ЕС высказались на этой неделе против ведения переговоров по данному соглашению. Так, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль отметил, в свою очередь, что США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Что касается официальной позиции Брюсселя, то, как заявляют в Еврокомиссии, она остается неизменной, переговоры продолжаются. "Никаких изменений нет", - сказал на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что ЕК намерена продолжить переговоры и довести их до конца.

По предварительным оценкам, соглашение может позволить США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, поспособствует росту международной торговли, увеличению ежегодно объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4%.

Brexit

Значительное внимание, как ожидается, будет уделено Brexit (выходу Великобритании из ЕС). По горячим следам июньского референдума, на котором британцы приняли решение покинуть Евросоюз, состоялся саммит ЕС, и больше представители 28 стран сообщества вместе не собирались. Не исключено, что министры захотят выслушать британского коллегу относительно ближайших планов Лондона, а также обсудить между собой последствия референдума в целом.

"Конечно, главным в этом вопросе станет предстоящий в Братиславе первый саммит 27 стран без участия Великобритании, который пройдет 16 сентября. Однако нет никаких сомнений, что ситуация будет обсуждаться и на уровне глав МИД, тем более, что это первая встреча после июньских событий", - полагает источник в Совете ЕС.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Британский премьер Тереза Мэй обещала последовать воле народа. На начало 2017 года запланирован старт переговоров по поводу применения Лондоном статьи 50 Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода государства - члена из ЕС. Процедура займет около двух лет.

Восточные партнеры и страны-кандидаты

На неформальном заседании Совета ЕС пройдет встреча с делегациями стран "Восточного партнерства" (многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной). "Состоится неформальный рабочий обед европейских министров иностранных дел с представителями шести стран "Восточного партнерства". Главная цель - обсудить будущее этого проекта, перспективы дальнейшего развития отношений между ЕС и этими странами, а также восприятие партнерами и ЕС будущего развития этой многосторонней платформы", - пояснили в Совете.

Кроме того, в Братиславу приглашены представители стран- кандидатов на вступление в Евросоюз - Черногории, Сербии, Македонии, Албании и Турции. "Совместная встреча в этом формате запланирована на субботу с акцентом на борьбу с терроризмом и общие вызовы", - отметили в Совете ЕС.