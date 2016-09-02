Штайнмайер: Германия и Франция недовольны темпами реализации Минских соглашений

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Германия и Франция недовольны темпами реализации Минских соглашений. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Братиславе.

"(Глава МИД Франции) Жан-Марк Эйро и я выступим с докладом с оценкой реализации Минских соглашений. Мы оба недовольны темпами его выполнения. Мы по-прежнему топчемся на месте в усилиях по реализации политического пакета", - сказал Штайнмайер, отметив, что это касается законов о местных выборах, амнистии, предоставления особого статуса Донбассу.

При этом министр отметил, что "перемирие, установленное с началом учебного года, создает передышку для конструктивного обсуждения вопросов, по которым есть разногласия".

Операция Турции в Сирии

Глава МИД ФРГ также выразил надежду на то, что операция Турции в Сирии не продлится долгое время.

"Турция стала в последние дни играть значительно более активную роль в Сирии. Мы все заинтересованы, чтобы эта операция не была долгосрочной", - сказал он.

Штайнмайер выразил понимание того, что Анкара "имеет право защищать свои границы". "Но мы должны следить за тем, чтобы в Сирии с многочисленными линиями фронта ситуация не стала еще более непредсказуемой", - указал он.

По словам министра, следует создать условия для обеспечения гуманитарной помощью населения Сирии. "Я очень надеюсь, что, прежде всего, на переговорах между американцами и русскими будет найдено решение, это срочно необходимо", - продолжал он.

"Перемирие - это условие для возможного возвращения к политическим переговорам в Женеве", - указал Штайнмайер.

24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.