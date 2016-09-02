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В Молдавии "Наша партия" требует от ЦИК подписные листы на русском к выборам президента

Международная панорама
2 сентября, 18:06 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
"ЦИК отказала русскоязычным избирателям в соблюдении их прав на предстоящих выборах президента, отказав в выдаче формуляров для сбора подписей на русском языке", - отмечается в заявлении партии
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КИШИНЕВ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавская "Наша партия" потребовала от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подготовить для баллотирующихся в президенты страны подписные листы на русском языке. Об этом говорится в распространенном заявлении партии, которая в пятницу смогла получить эти документы только на государственном языке.

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"ЦИК отказала русскоязычным избирателям в соблюдении их прав на предстоящих выборах президента, отказав в выдаче формуляров для сбора подписей на русском языке", - отмечается в заявлении партии. Она обратила на этот факт внимание международных наблюдателей, назвав действия властей "дискриминацией национальных меньшинств".

Выборы президента Молдавии назначены на 30 октября. Впервые за 16 лет главу государства здесь будут выбирать путем всенародного голосования, а не в парламенте. В марте нынешнего года Конституционный суд страны признал незаконным принятое в 2000 году законодателями решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов.

По данным последней переписи, в республике проживают представители более 100 национальностей. После молдаван самые многочисленные из них - украинцы (8%), русские (6%), гагаузы (4%) и болгары (2%). Согласно молдавской конституции, русский имеет статус языка межнационального общения, однако это положение нарушается.

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