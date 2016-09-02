Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи с кончиной Каримова

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи с кончиной лидера страны Ислама Каримова. Об этом говорится в его кратком заявлении, распространенном сегодня Белым домом.

"В это сложное время, когда скончался президент Ислам Каримов, Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народу Узбекистана", - отмечается в сообщении. По словам Обамы, Соединенные Штаты "сохраняют приверженность партнерству с Узбекистаном, его суверенитету, безопасности и будущему, основанному на соблюдении прав всех его граждан".

Президент США напомнил, что не далее как на текущей неделе поздравлял Каримова и народ Узбекистана с 25-летием независимости страны. Теперь, по его словам, "Узбекистан начинает новую главу в своей истории".

Похороны президента Узбекистана, который скончался в пятницу в возрасте 78 лет, пройдут 3 сентября в Самарканде.