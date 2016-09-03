Президент Филиппин отменил визит в Бруней из-за теракта на юге страны

СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте отменил официальный визит в Бруней в связи с произошедшим в пятницу терактом в городе Давао, в результате которого погибли 15 человек, еще около 70 получили ранения. Об этом сообщил в субботу в Маниле руководитель пресс-службы главы государства Мартин Анданар.

По его словам, "президент не поедет в Бруней, но примет участие в саммите стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который открывается 6 сентября в лаосской столице Вьентьяне". Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что "также пока остается под вопросом визит Дутерте в Индонезию, который был запланирован после завершения мероприятий по линии АСЕАН".

По информации агентства Associated Press, ответственность за взрыв на юге Филиппин взяла действующая там экстремистская группировка "Абу Сайяф", которую ранее США и Евросоюз включили в перечень международных террористических организаций. Между тем в настоящее время в провинции Сулу на юге архипелага вооруженные силы проводят контртеррористическую операцию против боевиков "Абу Сайяф".

Несколько дней назад официальный представитель вооруженных сил страны Реституто Падилла сообщил о переброске туда дополнительных частей. По его словам, таким образом численность военной группировки достигнет 9 тыс. человек. Представитель командования также отметил, что "в операции принимает участие артиллерия, поддержку оказывают авиация и военно-морские силы".

Власти считают, что на сегодняшний день численность "Абу Сайяф" не превышает 250 человек. Между тем в распространенном на днях боевиками сообщении указывается, что экстремисты готовы к "священной войне", и на их стороне находятся около тысячи боевиков.