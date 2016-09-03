Могерини: главы МИД ЕС не обсуждали поэтапную отмену санкций против России

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БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Братиславе не обсуждали поэтапную отмену экономических санкций против России.
Об этом по ее итогам заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Мы не затрагивали этот вопрос, хотя он активно обсуждается сегодня в отдельных странах ЕС, в частности в Германии. Мы сосредоточились на том, как добиться полного выполнения минских соглашений", - сказала она.
По ее словам, в пятницу главы МИД Германии и Франции "представили свои соображения по дальнейшему урегулированию конфликта". Могерини приветствовала соблюдение режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября, что, по ее словам, "может стать основой для долгосрочного урегулирования конфликта".
Ранее глава европейской дипломатии заявляла, что в ходе консультаций с европейскими министрами в Братиславе "не увидела отступлений от согласованного ранее подхода о необходимости выполнения минских соглашений для отмены санкций".
Могерини напомнила, что будущее санкций против России будет обсуждаться на саммите ЕС в октябре этого года.
"Мы проведем подготовительную работу, чтобы дать возможность нашим главам государств и правительств принять решение по секторальным санкциям. Однако мы должны говорить не только о санкциях, но и о том, для чего они были введены, - о полном урегулировании конфликта на востоке Украины на базе полной реализации Минских договоренностей", - отметила глава европейской дипломатии.
С начала лета ряд парламентов западноевропейских стран, в частности Франции, уже приняли серию резолюций с призывами к своим правительствам в кратчайшие сроки добиться отмены санкций ЕС.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника.
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что "РФ не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь".
При этом представитель Кремля отмечал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализацией минских договоренностей". По его словам, такие заявления выглядят "достаточно нелогично и абсурдно".