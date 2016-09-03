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Эксперт: Узбекистан найдет пути передачи власти в рамках демократического общества

Международная панорама
3 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, есть как минимум пять потенциальных преемников
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Узбекистан сможет найти пути передачи власти в рамках механизмов светского демократического общества, хотя смерть президента страны Ислама Каримова может быть использована для попыток дестабилизировать ситуацию. Такое мнение ТАСС выразил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Что касается возможных преемников и процесса передачи власти, то, на мой взгляд, это находится в рамках компетенции узбекского народа, - отметил Мартынов. - Узбекистан - светское демократическое государство, хоть и с ярко выраженным восточным колоритом. Думаю, там найдут механизмы осуществить передачу власти, избежав указанных выше опасностей, и тем путем, который завещал Каримов".

Возможный преемник

Отвечая на вопрос о возможном преемнике, Мартынов отметил, что "есть как минимум пять перспективных фигур".

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На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда

Он не стал оценивать шансы кого-либо из них, в том числе премьер-министра Шавката Мирзиеева, которого ряд других экспертов называет наиболее вероятным "наследником" Каримова. "

"Когда в подобном вертикально устроенном государстве уходит первое лицо, возникает много вариантов относительно того, кто станет преемником, - сказал Мартынов. - Их можно перебирать очень долго, но, как правило, в итоге все происходит не так, как мы представляем. Это очень специфичное общество, а его элита - еще более специфичная".

Потенциальные угрозы

В то же время эксперт отметил, что такой сильный региональный политик, как Каримов, "цементировал" ситуацию в регионе. Многие вопросы, как указал Мартынов, нивелировались масштабом личности президента Узбекистана, "решались в некой системе договоренностей, где Каримов был авторитетом, где ему доверяли, а его слово было законом".

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"Теперь те технологи, которые обычно базируются в посольствах США на территории постсоветских государств и которые десять лет назад, во время попытки "цветного переворота" в 2005 году, потерпели неудачу, хотят реванша, - продолжил Мартынов. - Тем более, что все эти годы они активно работают с разными общественными и оппозиционными силами в Средней Азии, причем не только в Узбекистане, но и в соседней Киргизии, где у них основная база".

"Конечно, очень хотелось бы, чтобы узбекская элита также понимала эту опасность и, несмотря на искушение побороться за наследие Каримова, все-таки нашла в себе силы и здравый смысл не идти этим путем", - добавил эксперт.

Другой угрозой, по мнению Мартынова, является исламизация Узбекистана и региона. "Исламистские группировки, международные террористы под общим названием "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) терпят фиаско в Сирии и ближневосточном регионе, - отметил он. - Вполне вероятно, и об этом говорят многие эксперты, что те, кого не удастся уничтожить там, начнут мигрировать в Среднюю Азию. И следующий очаг напряженности, дестабилизации исламистского, несистемного плана может возникнуть в Средней Азии".

"Этого допустить нельзя, и для России это очень опасно", - указал эксперт.

То же касается и возможных отношений Узбекистана с соседями. Без Каримова "многие старые споры, старые противоречия могут подняться на поверхность в качестве раздражителей для упомянутых негативных сценариев", считает Мартынов.

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Умер Ислам Каримов
Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич
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На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
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