"Безвременная и невосполнимая утрата": реакция на смерть Ислама Каримова

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Фактически руководил Узбекистаном с 1989 года, когда занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, в марте 1990 года был избран первым президентом союзной республики, а в 1991 году победил на первых всенародных президентских выборах, став главой государства на пять лет. Сохранил свой пост после всенародных референдумов в 1995 и 2002 годах, на прямых выборах в 2000, 2007 и 2015 годах.

Турция разделяет боль всего узбекского народа

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выражает соболезнования народу Узбекистана в связи с кончиной президента Ислама Каримова. Об этом он сообщил на заседании правительства, которое транслировалось государственным телевидением.

"Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Пусть земля ему будет пухом. Мы, Турецкая Республика, разделяем боль всего узбекского народа", - сказал Йылдырым.

Вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш примет участие в церемонии прощания, сообщает Анатолийское агентство.

По его информации, Турцию на похоронах Каримова будет представлять вице-премьер Тюркеш, который вылетит в Ташкент в пятницу вечером.

Премьер-министр Киргизии будет присутствовать на церемонии прощания

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

"В первой половине дня 3 сентября официальная делегация нашей республики во главе с премьер-министром вылетит на самолете в Самарканд (Узбекистан), где состоятся похороны Каримова", - заявили в пресс-службе.

Имя Каримова займет достойное место в истории Узбекистана

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает соболезнования в связи с кончиной Ислама Каримова. Об этом сообщила пресс-служба главы грузинского государства.

"Господин Ислам Каримов в сложнейший период истории Узбекистана руководил страной, и под его руководством Узбекистан достиг значительного развития, государственного созидания и благополучия", - говорится в заявлении.

Маргвелашвили отметил, что "от имени народа Грузии и от себя лично выражает соболезнования народу Узбекистана и сочувствует семье президента". "Имя Ислама Каримова займет достойное место в истории Узбекистана", - подчеркнул он.

В Таджикистане соболезнуют народу Узбекистана

В Таджикистане соболезнуют народу Узбекистана в связи с кончиной президента Ислама Каримова. Об этом говорится в телеграмме соболезнования таджикского лидера Эмомали Рахмона.

"В Таджикистане с чувством глубокой печали восприняли весть о тяжелой и невосполнимой утрате дружественного узбекского народа - безвременной кончине всеми нами уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова", - отмечается в послании.

"Ислам Абдуганиевич прочно вошел в историю узбекского народа как выдающийся государственный деятель, во многом определивший характер и содержание целой эпохи в развитии страны после обретения государственной независимости. Благодаря своей мудрости и дальновидности он снискал высокое признание и как политик широкого масштаба пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами страны", - указал лидер Таджикистана.

"Скорблю о потере друга"

В Казахстане с глубокой скорбью восприняли известие о кончине Ислама Каримова. Об этом говорится в телеграмме соболезнования, направленной казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым председателю Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Нигматилле Юлдашеву.

"Казахстанцы разделяют с братским народом Узбекистана боль безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым бок о бок работал в течение почти 30 лет", - отмечается в послании.

Назарбаев подчеркнул, что с именем Каримова, стоявшего у истоков независимости страны, связано проведение масштабных преобразований, способствовавших развитию экономического потенциала Узбекистана, росту его международного авторитета, повышению благосостояния общества. "Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу, всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими народами. Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах", - указывается в телеграмме.

Соболезнования руководству страны, народу и семье

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков примет участие в церемонии прощания с Исламом Каримовым. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи со смертью Ислама Каримова направил соболезнование руководству этой страны и всему ее народу, а также семье и близким покойного", - отметила она.

Эйсмонт проинформировала, что по поручению главы государства "в траурных мероприятиях в Узбекистане в связи со смертью Ислама Каримова примет участие премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков".

"Его роль нельзя переоценить"

Президент Латвии Раймондс Вейонис выражает соболезнования в связи с кончиной лидера Узбекистана. Об этом сообщила канцелярия главы балтийской республики.

"Президент Раймондс Вейонис выражает глубочайшие соболезнования народу Узбекистана и семье Ислама Каримова в связи с его смертью", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Каримов внес неоценимый вклад в развитие отношений между Латвией и Узбекистаном. "Его роль в поддержании стабильности и безопасности региона Центральной Азии нельзя переоценить", - отмечается в сообщении.

"Навсегда останется в наших сердцах"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера Узбекистана Ислама Каримова.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова", - говорится в его телеграмме, адресованной председателю Сената Олию Мажлису (парламента) страны Нигматилле Юлдашеву.

В ней отмечается, что Каримов вошел в историю как первый президент независимого Узбекистана. "С его именем связаны становление, развитие и укрепление государственной независимости и суверенитета страны, ее достижения и успехи в социально-экономической и политической сферах, интеграция братского Узбекистана в международное сообщество", - указывается в послании. Алиев подчеркнул, что "дальновидная, принципиальная и последовательная политика, талант организатора, подлинно государственный подход к решению самых сложных задач заслуженно снискали Исламу Каримову любовь народа, глубокое уважение и большой авторитет не только в Узбекистане, но и за его пределами".

"В Азербайджане знают и глубоко уважают Ислама Каримова как настоящего друга, внесшего весомый вклад в приумножение многовековых добрых традиций дружбы и взаимоподдержки между нашими народами, в формирование и всестороннее развитие азербайджано-узбекских межгосударственных отношений в период независимости", - говорится в телеграмме.

От имени народа Азербайджана и от себя лично Алиев выразил соболезнования родным и близким Каримова, всему народу Узбекистана. "Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах", - подчеркивается в послании.

Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народу Узбекистана

Президент США Барак Обама выразил поддержку народу Узбекистана в связи с кончиной лидера страны Ислама Каримова. Об этом говорится в его кратком заявлении, распространенном Белым домом.

"В это сложное время, когда скончался президент Ислам Каримов, Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народу Узбекистана", - отмечается в сообщении. По словам Обамы, Соединенные Штаты "сохраняют приверженность партнерству с Узбекистаном, его суверенитету, безопасности и будущему, основанному на соблюдении прав всех его граждан".

Президент США напомнил, что не далее как на текущей неделе поздравлял Каримова и народ Узбекистана с 25-летием независимости страны. Теперь, по его словам, "Узбекистан начинает новую главу в своей истории".

Вице-спикер парламента Армении прибудет на похороны

Армению на похоронах Ислама Каримова будет представлять вице-спикер парламента Эрминэ Нагдалян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в МИД республики.

"Вице-спикер уже отбыла в Ташкент", - отметил собеседник агентства.