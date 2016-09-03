Коммунисты будут бойкотировать выборы президента Молдавии

КИШИНЕВ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова считает предстоящие 30 октября выборы президента страны незаконными и будет их бойкотировать. Об этом заявил в субботу журналистам лидер коммунистов, экс-президент республики Владимир Воронин по итогам заседания центрального политического совета партии, на котором обсуждался вопрос об участии коммунистов в избирательной кампании.

"Мы будем бойкотировать эти выборы, потому что они неконституционны", - сказал Воронин. По его словам, это решение мотивировано тем, что постановление Конституционного суда (КС) о возврате к прямым выборам главы государства было незаконным. "Не судьи КС должны были принимать решение о возврате к прямым выборам президента, а народ на референдуме", - сказал лидер коммунистов. Он считает, что "все указы, подписанные новым президентом, будут нелегитимными".

В марте нынешнего года КС признал незаконным принятое в 2000 году парламентом страны решение отказаться от прямых выборов президента и возложить эти полномочия на депутатов. По мнению председателя суда Александра Тэнасе, изменения послужили причиной серии политических кризисов, когда депутаты не могли избрать главу государства, в связи с чем досрочные выборы назначались в стране трижды. С подобными ситуациями Молдавия сталкивалась в 2000, 2009 и 2010 годах.

Как заявил ранее журналистам председатель парламента Молдавии Андриан Канду, новые поправки в Кодекс о выборах в целом получили позитивный отзыв Венецианской комиссии при Совете Европы.