Премьер Японии рассчитывает на саммите G20 обсудить проблемы роста мировой экономики

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен на открывающемся 11-м саммите G20 провести обширную дискуссию по проблемам роста мировой экономики, опираясь на результаты встречи лидеров "семерки" в мае этого года. Об этом он заявил в воскресенье перед вылетом в китайский город Ханчжоу, где пройдут переговоры.

"На саммите G7 в Исэ-Симе (японская префектура Миэ) мы договорились применять все инструменты для обеспечения роста глобальной экономики. Я рассчитываю, что на встрече в Китае развивающиеся и развитые страны также объединят усилия, чтобы провести обширную дискуссию с целью возвращения мировой экономики к росту", - приводит его слова телеканал NHK.

Как ожидается, в Ханчжоу Абэ также проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Бараком Обамой.

По инициативе Китая, лидеры G20 в этом году сконцентрируют свое внимание на вопросах инновационного роста, повышения эффективности механизмов управления глобальной экономикой и финансовой системой, стимулировании международной торговли и инвестиций, а также всеобъемлющем и взаимосвязанном развитии. Кроме того, участники саммита обсудят сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, развития людских ресурсов, продовольственной безопасности, инфраструктуры и других сферах.

На майской встрече в Японии лидеры стран G7 договорились о совместных действиях для обеспечения роста мировой экономики, включая решение проблем в сферах здравоохранения, торговли, борьбы с коррупцией и кибербезопасности. Стороны также подтвердили необходимость проведения структурных экономических реформ для предотвращения глобальных кризисов.

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