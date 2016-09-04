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Обама: без уступок РФ будет сложно перейти к новому этапу урегулирования кризиса в Сирии

Международная панорама
4 сентября, 7:40 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Вместе с тем президент США отметил, что "переговоры с РФ играют ключевую роль" в процессе урегулирования сирийского конфликта
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© EPA/WANG ZHAO

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Без уступок со стороны России будет сложно перейти к новому этапу урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил в воскресенье президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед началом саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.

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"У нас есть серьезные разногласия относительно сторон, которые мы поддерживаем (в Сирии). Без уступок со стороны России трудно будет перейти к следующей части (урегулирования)", - сказал он. Вместе с тем Обама отметил, что "переговоры с РФ (по Сирии) играют ключевую роль" в процессе урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы. Он напомнил, что по линии внешнеполитических ведомств, а также военных и спецслужб России и США "продолжаются ежедневные контакты для того, чтобы выработать такой алгоритм (по борьбе с терроризмом)".

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