Пак Кын Хе и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите G20

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СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 5 сентября двустороннюю встречу на полях саммита G20 в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Как отмечает агентство, встреча руководителей двух стран будет проходить на фоне разногласий по поводу принятого Южной Кореей решения о размещении на своей территории американского комплекса ПРО THAAD.
В субботу в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против этого решения Сеула. "Китайская сторона выступает против размещения американской системы ПРО в Южной Корее", - сказал он. Си Цзиньпин также призвал США "уважительно относиться к стратегическим интересам безопасности КНР".
Решение о размещении в Южной Корее комплекса THAAD было принято в июле этого года после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.
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