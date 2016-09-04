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Туск: ЕС призовет G20 увеличить гуманитарную помощь и содействовать в размещении беженцев

Международная панорама
4 сентября, 8:14 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Корр. ТАСС, Роман Баландин
"Около 65 миллионов человек по всему миру являются временно перемещенными лицами. Сообществу G20 необходимо увеличить степень его ответственности по этой проблеме", - сказал председатель Совета ЕС
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Европейский союз на саммите G20 призовет государства-члены увеличить поставки гуманитарной помощи и играть более активную роль в размещении беженцев для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Об этом заявил в воскресенье перед открытием саммита "двадцатки" в китайском городе Ханчжоу председатель Совета ЕС Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"Около 65 миллионов человек по всему миру являются временно перемещенными лицами. Сообществу G20 необходимо увеличить степень его ответственности по этой проблеме", - сказал он.

"По этой причине мы хотим убедить наших партнеров увеличить гуманитарную помощь, больше содействовать развитию (кризисных государств. - Прим. ТАСС), а также размещению беженцев", - подчеркнул Туск. "Мы должны заняться разрешением коренных проблем, которые приводят к тому, что миллионы людей покидают свои дома и ищут укрытие в иных местах", - указал глава Совета ЕС.

Открытие саммита "двадцатки" в Ханчжоу в воскресенье запланировано на 10:00 мск.

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Саммит G20 Проблема нелегальной миграции в Европе
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