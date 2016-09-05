Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против размещения ПРО США в Южной Корее

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая выступает против размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом, как сообщило агентство Синьхуа, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу.
"Неправильное решение вопроса не способствует стратегической стабильности в регионе и может обострить разногласия", - заявил китайский лидер.
Принципиальное решение о развертывании THAAD на юге Корейского полуострова было принято в начале июля по итогам длившихся с 4 марта переговоров в рамках специально созданной для этого южнокорейско-американской рабочей группы. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
Предлогом для размещения подразделения на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.
Си Цзиньпин также заявил о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы считаем необходимым реализацию процесса денуклеаризации Корейского полуострова, поддержание там мира и стабильности, а также разрешение вопросов путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин.
"Необходимо придерживаться формата шестисторонних переговоров с учетом мнения сторон, достичь долгосрочного мира и стабильности на полуострове", - считает председатель КНР.