Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против размещения ПРО США в Южной Корее

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая выступает против размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом, как сообщило агентство Синьхуа, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу.

"Неправильное решение вопроса не способствует стратегической стабильности в регионе и может обострить разногласия", - заявил китайский лидер.

Принципиальное решение о развертывании THAAD на юге Корейского полуострова было принято в начале июля по итогам длившихся с 4 марта переговоров в рамках специально созданной для этого южнокорейско-американской рабочей группы. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы считаем необходимым реализацию процесса денуклеаризации Корейского полуострова, поддержание там мира и стабильности, а также разрешение вопросов путем переговоров", - заявил Си Цзиньпин.

"Необходимо придерживаться формата шестисторонних переговоров с учетом мнения сторон, достичь долгосрочного мира и стабильности на полуострове", - считает председатель КНР.

G20. Хроника работы саммита