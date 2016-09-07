Апелляционный суд Киева не признал вооруженную агрессию РФ против Украины

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отказался признать факт "вооруженной агрессии Российской Федерации" в Крыму и на востоке Украины, оставив без удовлетворения иск юриста и правозащитника Станислава Батрина. Соответствующее решение суда опубликовано сегодня на сайте "Открытый суд".

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"Суд отказал в удовлетворении заявления Станислава Батрина об установлении факта вооруженной агрессии России против Украины, отклонив 8 ходатайств заявителя", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Шевченковский районный суд Киева 12 мая отказался признавать факт "вооруженной агрессии Российской Федерации" против Украины, мотивируя это тем, что указанный факт сам по себе не влияет на права заявителя. Такой позиции придерживалась администрация президента Украины, как в суде первой инстанции, так и в ходе рассмотрения апелляции, подчеркивает Батрин. "Если генеральная прокуратура не возражала против удовлетворения заявления, то президент в лице своего представителя категорически настоял на отказе в установлении факта вооруженной агрессии", - добавил правозащитник.

Помимо президента Украины в лице его администрации в данном деле также принимают участие Служба безопасности Украины (СБУ), Минобороны, МИД, Минюст, Генпрокуратура, антитеррористический центр при СБУ, посольство Российской Федерации на Украине.

Истец в связи с этим заявил, что намерен оспорить решение Апелляционного суда в кассационной инстанции.