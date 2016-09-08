AP: встреча Лаврова и Керри может пройти в пятницу

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый раунд переговоров по Сирии между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри может состояться в пятницу. Такие данные распространило в среду информационное агентство Associated Press (AP), ссылающееся на американских официальных лиц.

В Госдепартаменте корреспонденту ТАСС отказались подтвердить или опровергнуть достоверность данной публикации, переадресовав к уже официально сказанному американскими властями на этот счет.

Выступая ранее в тот же день на регулярном брифинге для журналистов, заместитель начальника пресс-службы Госдепа Марк Тонер утверждал, что Вашингтон пока не в состоянии подтвердить планы поездки Керри в Женеву на встречу с Лавровым. "На данном этапе мне нечего объявлять о каких-либо планах поездок (Керри)", - сказал он. На вопрос, означает ли это потенциально, что глава внешнеполитического ведомства США может и не поехать сегодня в Женеву, Тонер ответил утвердительно. Он также заявил, что не может строить догадки о том, "в чем заключались их (россиян) мотивация или намерения", когда Москва анонсировала новую встречу Лаврова и Керри в Женеве.

Тонер не отрицал, что Лавров и Керри провели ранее в среду очередной телефонный разговор. "Могу сказать, что госсекретарь по-прежнему привержен продолжению усилий, призванных стать попыткой урегулировать остающиеся вопросы (в российско-американском диалоге), чтобы достичь договоренности по Сирии", - заверил дипломат. Как он пояснил, такое соглашение, с точки зрения Вашингтона, должно будет "установить прочный режим прекращения огня, обеспечить гуманитарный доступ ко всем районам и привести к возобновлению переговоров (между сторонами сирийского конфликта) в Женеве". Тем не менее, "мы (США) не согласимся на договоренность, которая не отвечает нашим ключевым задачам", предупредил Тонер.

Согласно изложенной им информации, беседа Лаврова и Керри длилась около 45 минут. При этом Тонер отметил, что этот разговор не следует считать заменой их новой личной встречи. "Мы рассчитываем, что госсекретарь Керри и министр Лавров вновь встретятся по этому вопросу (Сирии). (Но) я не могу назвать определенную дату или время, когда это произойдет", - добавил он.

Между тем, как ранее сообщил МИД, в телефонном разговоре шефов российской и американской дипломатий было условлено продолжить обсуждение сирийской проблематики "в ходе личной встречи Лаврова и Керри в Женеве 8-9 сентября".