Госдеп заявил, что пока не может подтвердить планы поездки Керри в Женеву

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Официальный Вашингтон пока не может подтвердить информацию о поездке госсекретаря США Джона Керри в Женеву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 8-9 сентября.

"На данном этапе мне нечего объявлять о каких-либо планах поездок (Керри)", - отметил в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер в связи с объявлением МИД России о том, что Лавров и Керри 8-9 сентября проведут новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.

На вопрос о том, означает ли это потенциально, что глава внешнеполитического ведомства США может и не поехать в четверг в Женеву, он ответил утвердительно. Представитель Госдепа также заявил, что не может строить догадки о том, "в чем заключались их (россиян) намерения или мотивы", когда МИД анонсировал новую личную встречу Лаврова и Керри.