Госдеп заявил, что пока не может подтвердить планы поездки Керри в Женеву

СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 7 сентября, 21:31
Госдеп заявил, что пока не может подтвердить планы поездки Керри в ЖеневуМеждународная панорама 7 сентября, 21:23
Эксперты из РФ обсудили план действий с главой Минавиа АРЕЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:21
Apple представила второе поколение "умных" часовЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:17
Нарышкин высказался за включение в рынок ЕврАзЭС нефти, газа, электроэнергии и лекарствПолитика 7 сентября, 21:14
Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правиламАрмия и ОПК 7 сентября, 21:00
Автомобиль Джона Леннона из клипа на песню "Imagine" ушел с молотка за $202 тысячиКультура 7 сентября, 20:57
ВОЗ считает весьма вероятной связь между заражением вирусом Зика и микроцефалиейОбщество 7 сентября, 20:48
Источник: запрет на международные полеты "Ан" авиакомпаний РФ может вызвать ответные мерыЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Официальный Вашингтон пока не может подтвердить информацию о поездке госсекретаря США Джона Керри в Женеву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 8-9 сентября.
"На данном этапе мне нечего объявлять о каких-либо планах поездок (Керри)", - отметил в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер в связи с объявлением МИД России о том, что Лавров и Керри 8-9 сентября проведут новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.
На вопрос о том, означает ли это потенциально, что глава внешнеполитического ведомства США может и не поехать в четверг в Женеву, он ответил утвердительно. Представитель Госдепа также заявил, что не может строить догадки о том, "в чем заключались их (россиян) намерения или мотивы", когда МИД анонсировал новую личную встречу Лаврова и Керри.