Обама не воспринял персонально оскорбление со стороны президента Филиппин

ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама "не воспринял персонально" недавнее оскорбление со стороны его филиппинского коллеги Родриго Дутерте. Об этом в четверг глава Белого дома заявил, выступая на пресс-конференции в столице Лаоса, подводя итоги своего азиатского турне.

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"Я не воспринимаю его фразу персонально. Очевидно, что он использует подобную фразу в отношении разных людей", - сказал Обама. Он также отметил, что встречался во Вьентьяне с президентом Филиппин и "пожал ему руку". Обама подтвердил намерение США в дальнейшем продолжать сотрудничество с Филиппинами, в том числе по проблеме распространения наркотиков.

В понедельник Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Филиппинский президент назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго- Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые на этой неделе проходят в Лаосе.

В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" с ним в Лаосе. Белый дом объявил, что встреча между двумя лидерами, намеченная на 6 сентября, не состоится. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс во вторник сообщил, что Обама пообщается с Дутерте на многосторонних саммитах, предстоящих во Вьентьяне, но "формальной встречи не будет".