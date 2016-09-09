Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ обсудил с Обамой новое ядерное испытание КНДР

Международная панорама
9 сентября, 8:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Президент США подтвердил готовность обеспечивать безопасность Японии
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону обсудил с президентом США Бараком Обамой новое ядерное испытание, проведенное в пятницу КНДР. Об этом сообщило агентство Киодо.

Смотрите также
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории

Барак Обама подтвердил готовность обеспечивать безопасность Японии.

"Наша готовность осуществлять безопасность Японии - непоколебима", - приводит агентство слова американского президента. Разговор глав двух государств состоялся на фоне нового ядерного испытания, проведенного КНДР. Синдзо Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что "международное сообщество должно решительно отреагировать на провокационные действия" Северной Кореи. Подчеркивается, что Абэ и Обама сошлись во мнении о необходимости введения новых санкций в отношении КНДР.

Ранее ситуацию с новым ядерным испытанием КНДР с Бараком Обамой также обсудила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. Согласно официальному заявлению ЦТАК, "испытание ядерной боеголовки стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".

Смотрите также

КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Абэ, Синдзо Обама, Барак
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама