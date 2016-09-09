Абэ обсудил с Обамой новое ядерное испытание КНДР

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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону обсудил с президентом США Бараком Обамой новое ядерное испытание, проведенное в пятницу КНДР. Об этом сообщило агентство Киодо.
Барак Обама подтвердил готовность обеспечивать безопасность Японии.
"Наша готовность осуществлять безопасность Японии - непоколебима", - приводит агентство слова американского президента. Разговор глав двух государств состоялся на фоне нового ядерного испытания, проведенного КНДР. Синдзо Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что "международное сообщество должно решительно отреагировать на провокационные действия" Северной Кореи. Подчеркивается, что Абэ и Обама сошлись во мнении о необходимости введения новых санкций в отношении КНДР.
Ранее ситуацию с новым ядерным испытанием КНДР с Бараком Обамой также обсудила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.
КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. Согласно официальному заявлению ЦТАК, "испытание ядерной боеголовки стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".