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Керри прибыл в Женеву на встречу с Лавровым

Международная панорама
9 сентября, 9:59 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 9, сентября. /ТАСС
На переговорах министры будут обсуждать ситуацию в Сирии
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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Женеву на очередной раунд переговоров по Сирии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

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"Госсекретарь Керри рано утром прибыл в Женеву", - отметил собеседник агентства.

Как отмечается в распространенном ранее в Вашингтоне и Женеве кратком письменном заявлении руководителя пресс- службы Госдепартамента США Джона Кирби, Керри "встретится с российским министром иностранных дел Лавровым 9 сентября". Их встреча в Женеве пройдет "в развитие недавних переговоров по Сирии" между главами внешнеполитических ведомств России и США, состоявшихся прежде всего на полях саммита Группы двадцати в китайском Ханчжоу, отметил Кирби. Согласно изложенной им информации, Лавров и Керри в Женеве "сконцентрируют внимание на сокращении (масштабов) насилия, расширении гуманитарной помощи народу Сирии и продвижении к политическому решению, необходимому, чтобы положить конец гражданской войне".

Глава российской дипломатии прибыл в Женеву 8 сентября. В тот же день у него состоялись консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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