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С начала года более 290 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

Международная панорама
9 сентября, 13:14 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Больше всего мигрантов и беженцев приняла с начала года Греция (164 427 человек), в Италию прибыли 124 244 человека
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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 290 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года.

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

При этом около 3,2 тыс. погибли или пропали без вести в пути, сообщила сегодня Международная организация по миграции (МОМ).

"С начала года по 7 сентября 291 175 мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Итайи Вирири. Больше всего мигрантов и беженцев приняла с начала года Греция (164 427 человек), в Италию прибыли 124 244 человека.

Общее число прибывших в этом году почти на 60 тыс. человек превышает показатели за первые восемь месяцев прошлого года, отметил официальный представитель, пояснив, что это "связано прежде всего с резким увеличением числа прибывающих в Грецию". Количество мигрантов и беженцев, погибших или пропавших без вести в пути, в этом году также больше, чем в предыдущем: 3198 человек против 2656.

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