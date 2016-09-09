С начала года более 290 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 290 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года.

При этом около 3,2 тыс. погибли или пропали без вести в пути, сообщила сегодня Международная организация по миграции (МОМ).

"С начала года по 7 сентября 291 175 мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Итайи Вирири. Больше всего мигрантов и беженцев приняла с начала года Греция (164 427 человек), в Италию прибыли 124 244 человека.

Общее число прибывших в этом году почти на 60 тыс. человек превышает показатели за первые восемь месяцев прошлого года, отметил официальный представитель, пояснив, что это "связано прежде всего с резким увеличением числа прибывающих в Грецию". Количество мигрантов и беженцев, погибших или пропавших без вести в пути, в этом году также больше, чем в предыдущем: 3198 человек против 2656.