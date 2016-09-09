С начала года более 290 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 290 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в страны Европы по Средиземному морю с начала текущего года.
При этом около 3,2 тыс. погибли или пропали без вести в пути, сообщила сегодня Международная организация по миграции (МОМ).
"С начала года по 7 сентября 291 175 мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Итайи Вирири. Больше всего мигрантов и беженцев приняла с начала года Греция (164 427 человек), в Италию прибыли 124 244 человека.
Общее число прибывших в этом году почти на 60 тыс. человек превышает показатели за первые восемь месяцев прошлого года, отметил официальный представитель, пояснив, что это "связано прежде всего с резким увеличением числа прибывающих в Грецию". Количество мигрантов и беженцев, погибших или пропавших без вести в пути, в этом году также больше, чем в предыдущем: 3198 человек против 2656.