Де Мистура пожелал успеха переговорам Лаврова и Керри

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура пожелал успеха проходящим в Женеве переговорам по Сирии главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, подчеркнув, что успех этих дискуссий позитивно сказался бы на перспективах возобновления диалога по сирийскому урегулированию. Об этом де Мистура заявил журналистам в Женеве по итогам очередного заседания целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам.

"Мы надеемся на позитивное завершение переговоров", - сказал он, обратив внимание, что Лавров и Керри "встречаются постоянно", и в ходе этих встреч обсуждаются "сложные, трудные и деликатные вопросы". ООН "поддерживает эти дискуссии" и "желает им успеха", сказал он. Если данный диалог будет успешным, то это "будет иметь позитивное влияние на возобновление переговоров" и положительно скажется на режиме прекращения огня, подчеркнул эмиссар ООН.

Де Мистура отметил, что в ходе состоявшейся накануне его встречи с Сергеем Лавровым речь шла, в частности, о гуманитарном доступе. "Мы обсуждали, какова будет роль ООН, если будет достигнуто соглашение в результате дискуссий, которые проходят сегодня (в Женеве между главами внешнеполитических ведомств России и США)", - сказал спецпосланник, не раскрыв иных подробностей встречи с главой МИД РФ.

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Отвечая на вопросы журналистов, де Мистура подчеркнул, что сейчас "приоритет состоит в том, чтобы два сопредседателя (Международной группы поддержки Сирии - Россия и США) пришли к согласованной позиции". "Вот чего бы мы хотели от них, и мы надеемся, что они используют для этого все свое время, - отметил эмиссар ООН.- Мы встречаемся с ними регулярно. Моя встреча с Сергеем Лавровым вчера (8 сентября) продолжалась более часа, и мы всегда готовы помочь".

Стаффан де Мистура, а также участвовавший сегодня в брифинге для журналистов заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен выразили обеспокоенность ситуацией в восточной части города Алеппо. По словам О'Брайена, "ситуация в Алеппо остается крайне суровой". "Мы продолжим требовать установления еженедельной 48-часовой гуманитарной паузы, чтобы помочь нуждающимся людям", - отметил он, подчеркнув, что "срочно нужны безопасные пути" для доставки помощи населению.