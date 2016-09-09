Тремя женщинами, задержанных во Франции, руководили боевики ИГ из Сирии

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующие в Сирии, направляли действия трех женщин, задержанных французской полицией по подозрению в подготовке неудавшегося теракта возле собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила прокуратура Парижа, передает агентство Reuters.

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