Обама призвал американцев почтить память жертв терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама объявил ближайшие выходные "днями молитвы и памяти" о тех, кто погиб во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Текст его заявления распространила пресс-служба Белого дома.

"Я прошу народ Соединенных Штатов почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года, помолиться о них, посетить панихиды, мемориалы, ударить в колокол, зажечь свечу памяти", - сказал Обама.

В США начали проходить траурные мероприятия. В частности, память жертв терактов почтили члены Палаты представителей Конгресса США, церемония также прошла у стен Пентагона.

11 сентября 2001 года в США смертники захватили три пассажирских самолета и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 996 человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Организатором теракта была признана террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ).