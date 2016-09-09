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Обама призвал американцев почтить память жертв терактов 11 сентября

Международная панорама
9 сентября, 21:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
11 сентября 2001 года в США смертники захватили три пассажирских самолета и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния
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© Chang W. Lee-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама объявил ближайшие выходные "днями молитвы и памяти" о тех, кто погиб во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Текст его заявления распространила пресс-служба Белого дома.

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"Я прошу народ Соединенных Штатов почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года, помолиться о них, посетить панихиды, мемориалы, ударить в колокол, зажечь свечу памяти", - сказал Обама.

В США начали проходить траурные мероприятия. В частности, память жертв терактов почтили члены Палаты представителей Конгресса США, церемония также прошла у стен Пентагона.

11 сентября 2001 года в США смертники захватили три пассажирских самолета и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 996 человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Организатором теракта была признана террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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