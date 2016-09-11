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FARC освободили первых несовершеннолетних

Международная панорама
11 сентября, 2:32 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 11, сентября. /ТАСС
По данным FARC, всего в рядах группировки находится 21 несовершеннолетний. Правительство же считает, что их число может достигать 170
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БОГОТА, 11 сентября. /ТАСС/. Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) освободили первую группу несовершеннолетних, находящихся в рядах группировки.

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Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Восемь несовершеннолетних были переданы Международному комитету Красного Креста. После врачебного освидетельствования они были доставлены в секретное место, где под руководством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) будет проходить их реабилитация. Затем они должны быть переданы семьям.

Первая группа детей и подростков была освобождена в соответствии с договором об окончании конфликта между правительством Колумбии и FARC, подписанным в конце августа.

По данным FARC, всего в рядах группировки находится 21 несовершеннолетний. Правительство же считает, что их число может достигать 170.

29 августа вступил в силу режим прекращения огня между правительственными войсками и повстанцами из FARC, который стал результатом подписания 24 августа в Гаване главами делегаций колумбийского правительства и повстанцев "Итогового, всестороннего и окончательного соглашения о завершении конфликта и создании стабильного и длительного мира в Колумбии". Глава правительственной делегации на переговорах Умберто де ла Калье заявил, что "вербовка детей в ряды повстанцев является преступлением, не подпадающим под условия амнистии". "Передача этих детей государству является мерой по укреплению доверия", - сказал он.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек. В 2001 году Госдепартамент США, а затем и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций. Мирные переговоры между повстанческой группировкой и представителями колумбийских властей проходили в Гаване с 2012 года.

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