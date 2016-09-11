Выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, голосование продолжается

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии признаны состоявшимися. На участки для голосования пришли более половины избирателей.

"По состоянию на 14:00 (по местному времени, совпадает с московским) в голосовании в целом по стране приняло участие 52,49% избирателей", - проинформировал ЦИК республики. По данным Центризбиркома, самая высокая явка зафиксирована в Гомельской области - 59,01%. 50-процентную планку преодолели все регионы Белоруссии, кроме Минска, где пока проголосовало 41,93% избирателей.

"Это традиционно. Балованные они, жители города Минска, и ничего другого. Никаких поводов для того, чтобы выборы игнорировать, у минчан нет", - отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Она выразила уверенность, что до конца дня ситуация в Минске исправится и выборы состоятся во всех округах.

Высокая конкуренция

На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендуют 484 кандидата. Принявший участие в голосовании президент страны Александр Лукашенко отметил высокую конкуренцию на выборах. "То, что у нас четыре-пять человек на одно место, это очень хорошая конкуренция", - сказал он.

По словам президента, как правило, на выборах побеждают около 25-30% кандидатов в депутаты, которые ранее уже избирались в парламент, а 70-75% - это новые люди. Лукашенко отметил, что политиками они становятся уже только в парламенте. "Настраиваться надо не на то, что ты будешь политиком в том советском смысле, как мы это понимали когда- то, а на трудную и тяжелую законотворческую работу. Согласно Конституции, парламент - высший законодательный орган", - заявил глава Белоруссии.

Он считает минимальными шансы представителей оппозиции пройти в новый состав парламента. "Уж слишком они далеки от народа и приближаться не хотят. Они и власти не хотят", - сказал глава государства. По его словам, оппозиция должна быть, но конструктивной. "Она не должна бороться против всего, лишь бы зарубежные фонды подбросили что-нибудь", - убежден Лукашенко.

В центре внимания наблюдателей

Традиционно за ходом выборов в Белоруссии следит большое число международных наблюдателей. В основном они представлены двумя миссиями - от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в состав которых вошло более 650 человек.

"Нас впечатляет то, что идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания", - отметил глава миссии от СНГ, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Он проинформировал, что ему довелось контактировать с западными наблюдателями, в частности поговорить на некоторых участках с представителями миссии ОБСЕ. "Радует, что и у нас впечатления позитивные, - сказал Лебедев. - Я пожелал им, чтобы и завтра у них (при оглашении предварительного отчета о наблюдении - прим. ТАСС) также были позитивные впечатления".

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов тоже заявил, что у возглавляемой им делегации наблюдателей складываются "очень хорошие впечатления" о выборах. "Мы видим, что в белорусском обществе царит хорошее настроение", - сообщил он.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота констатировал, что изменения в белорусском избирательном процессе направлены на еще большую прозрачность волеизъявления. Он положительно оценил ход избирательной кампании в республике. "Все идет в штатном режиме, как и должно быть", - сказал Рапота на одном из избирательных участков Минска.

"Мы видим, что люди идут на выборы, как на праздник, проявляя сплоченность. Избирательное законодательство стало более совершенным, "заточенным" под людей. Сложно придраться к работе избирательных комиссий и организации работы участков", - сообщил журналистам глава миссии наблюдателей от Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Леонид Слуцкий.

Выборы как праздник

"Сегодня мы видим, что Беларусь активно голосует. Выборы в стране - это всегда праздник. Это видно по той атмосфере, которая царит по всей республике", - заявила министр информации Лилия Ананич.

Подтверждением ее слов являются многочисленные выездные буфеты с широким ассортиментом продовольственных товаров, овощей и фруктов. Завлекают белорусов дегустацией продукции отечественного производства: кондитерских, хлебобулочных и кулинарных изделий, прохладительных напитков, а также блюд национальной кухни.

Столичные власти разработали обширную программу досуга для минчан: в трех бассейнах столицы объявили бесплатные сеансы, а в Городском центре олимпийского резерва - скидки на посещение теннисных кортов, тренажерного зала и бассейна. Кроме того, праздничную атмосферу создают концертные коллективы, а также площадки, на которых идет бойкая торговля овощами и разной снедью.

Порядок обеспечен

Правоохранительные органы республики, перейдя на усиленный вариант несения службы, обеспечивают общественный порядок. "С момента открытия избирательных участков в Беларуси серьезных нарушений правопорядка не выявлено", - заявил начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян. "Значимых нарушений общественного порядка, связанных с проведением выборов, как на избирательных участках, так и на прилегающей территории не зафиксировано", - сказал он. Курьян напомнил, что для координации действий, анализа обстановки и принятия соответствующих решений в МВД и региональных подразделениях созданы оперативно-ситуационные штабы.

Избирательные участки в республике закроются в 20:00. Предполагается, что предварительные итоги Центризбирком подведет поздно ночью.