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Керри: пока рано делать выводы о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

Международная панорама
12 сентября, 21:55 дата обновления: 12 сентября, 22:20 UTC+3 /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Госсекретарь признал, что США несут ответственность за так называемую оппозицию
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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Джон Керри призвал не делать скорых выводов о работе режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии, которое, по имеющимся данным, уже привело к снижению уровня насилия.

"Есть сообщения о том, что насилие сократилось", - сказал он журналистам в пресс-центре Госдепартамента. При этом он заметил, что "еще рано делать какие-то окончательные выводы".

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Керри отметил, что в первые дни можно ожидать известий о том, что РПБД нарушается "то здесь, то там". По его словам, данные оценки носят первоначальный характер. "В этом заключается суть начала прекращения боевых действий", - заметил шеф американской дипломатии.

Он напомнил, что, помимо прекращения столкновений, заработает совместный исполнительный центр, в рамках которого военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям "Джебхат Фатх аш-Шам", ИГИЛ ("Исламское государство", террористические организации, запрещенные в РФ) и других террористов в согласованных районах, где действия сирийской авиации будут приостановлены. Керри указал на то, что "Россия играет здесь критически важную роль", так как необходимо призвать к соблюдению этих правил власти Сирии.

В то же время, признал он, США несут аналогичную ответственность за так называемую оппозицию, для которой "настало время отделиться от "Ан-Нусры" ("Джебхат ан-Нусра" - прежнее название группировки "Джебхат Фатх аш-Шам") и продемонстрировать стремление перейти к переговорам.

"Есть шанс, что этот план сработает, - продолжил госсекретарь. - Это план, который, как мы надеемся, приведет к снижению насилия, позволит избавить (жителей страны) от страданий". Кроме того, указал Керри, "это проверка того, удастся ли дойти до Женевы, до политических переговоров".

В то же время глава внешнеполитического ведомства США отметил, что срыв переговорного процесса в Сирии приведет к обострению боевых действий, которые нельзя будет остановить.

"Если переговоры провалятся, то это приведет к обострению борьбы с (президентом Сирии Башаром) Асадом, увеличению потоков оружия, числа столкновений. И Сирия еще больше погрузится во тьму. И мы не сможем остановить это, о чем мы сказали россиянам и людям в регионе", - сказал глава Госдепартамента.

Комментируя отдельные положения очередного соглашения по прекращению боевых действий в Сирии, Керри заметил, что для "оппозиции, получающей поддержку от стран, которым угрожает "Ан-Нусра" ("Джебхат ан-Нусра" - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"), нецелесообразно продолжать заигрывать с ней, это проигрышный шаг".

По его словам, по мере движения вперед США и Россия начнут преследовать террористов, "потому что мы вместе заинтересованы в этом, в уничтожении ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) так быстро, как только это возможно". "Я надеюсь, что оппозиция понимает это", - резюмировал Керри.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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