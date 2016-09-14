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Пентагон: три авиаудара США в Сирии сопровождались гибелью мирных граждан

Международная панорама
14 сентября, 3:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Центральное командование Вооруженных сил США при этом не уточнило, сколько людей могло погибнуть в результате ударов
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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Три недавних бомбардировки США в Сирии, по всей видимости, сопровождались гибелью мирных жителей. Это признало во вторник Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит, прежде всего, Ближний Восток.

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Как оно уточнило, речь идет об авиаударах, нанесенных 7 сентября в окрестностях Дейр-эз-Зора, 10 сентября у Ракки и 12 сентября близ Эш-Шаддади. Сколько именно при этом могло погибнуть мирных граждан, СЕНТКОМ не поясняет.

По его словам, в первом случае удар наносился по "цели, относящейся к ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство")". Уже после того, как ракеты или бомбы США были сброшены на цель, в район бомбардировки въехало "то, что казалось невоенным автомобилем", отметило СЕНТКОМ.

Аналогичные обстоятельства оно описывает и в случае с ударом, нанесенным 12 сентября. Про эпизод 10 сентября говорится только, что эта бомбардировка "могла привести к гибели мирных жителей близ того места, где она осуществлялась".

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