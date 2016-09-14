Глава МИД Франции раскрыл планы по реализации минских соглашений

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро раскрыл некую "дорожную карту" из трех этапов для активизации минского процесса. Ее детали обсуждались в Киеве на встрече министров иностранных дел Германии, Украины и Франции.

На итоговой пресс-конференции Эйро сравнил предусмотренный "Минском-2" мирный процесс в Донбассе со строительством дома.

"Давайте представим дом, а у дома есть фундамент. Вот про него мы и говорили, мы его закладываем", - сказал он. "Здесь речь идет о прекращении огня и разведении войск в трех пилотных зонах, - уточнил министр. - Сюда же добавляется разработка проектов законов о выборах в Донбассе и об особом статусе региона. Все это должно происходить параллельно".

"На следующем этапе, а это непрерывный процесс, - продолжал Эйро, - Верховной раде предстоит принять законы о выборах и статусе (Донбасса). Также происходит расширение пилотных зон с трех до десяти, улучшается доступ наблюдателей к территории Донбасса, происходит создание продвинутых баз наблюдения ОБСЕ. Это - второй этап".

"Третий этап - это утверждение Радой даты проведения выборов, окончание конституционной реформы (на Украине), проведение амнистии и одновременно с этим окончательное разведение войск по всей линии фронта, создание новых пропускных пунктов, освобождение пленных, вывод войск и доступ к границе", - сказал глава МИД Франции.

"Это та прогрессивная логика, которой мы придерживаемся", - подчеркнул Жан-Марк Эйро и добавил, что многое решит следующая неделя.

Пилотные зоны

В этой связи глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил о планах создания в Донбассе пилотных зон безопасности. По его словам, можно ожидать, что уже на следующей неделе на встрече в Минске контактная группа договорится об отводе войск от линии разграничения в нескольких районах.

"Если обе стороны будут придерживаться режима прекращения огня, то, я надеюсь, у нас появится возможность согласовать дальнейшее отведение войск в некоторых пилотных районах, - сказал он. - И мы надеемся, что на следующей встрече контактная группа именно об этом и договорится".

Свою уверенность в достижении этой цели Штайнмайер обосновал тем, что стороны конфликта выразили готовность соблюдать "режим тишины" в Донбассе с 15 сентября. С этой инициативой выступили провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. После этого Москва призвала Киев должным образом отреагировать на этот шаг Донецка и Луганска. Сегодня, по словам Штайнмайера, свои гарантии дал и Киев.

"Мы во время встречи с Порошенко говорили о том, что мы очень удовлетворены тем, что этого удалось достичь. Украина, со своей стороны, сказала, что будет придерживаться прекращения огня", - сообщил министр. По его словам, если обе стороны конфликта будут соблюдать "режим тишины" дольше объявленной недели, то появится реальная возможность дальнейшего разведения войск. Он отметил, что этот вопрос будет, в частности, обсуждаться с представителями ОБСЕ в Славянске, куда министры Германии, Франции и Украины отправятся в четверг.

Вопрос о разведении сил сторонами конфликта в Донбассе был поставлен на повестку дня еще в середине июня на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Минске. Тогда ставилась задача провести его до 1 июля. Однако этого до сих пор не произошло, и из десяти районов предполагаемого отведения войск сторонам удалось согласовать лишь два: село Петровское в ДНР и село Золотое в ЛНР.

"Плана Б" не существует

В ходе пресс-конференции министры подтвердили приверженность минским соглашениям.

"Мы говорили сегодня о своей преданности минскому процессу, которому нет альтернативы, - заявил Жан-Марк Эйро. - Нет "плана Б", и необходимо говорить об исполнении "Минска-2". Мы пытаемся обеспечить живучесть минского формата и после нескольких месяцев его стагнации запустить его снова, а это значит, что нужно подготовить все и провести на высшем уровне "нормандский формат".

При этом Эйро отметил, что предпосылками к такой встрече являются обеспечение безопасности в зоне конфликта, а также принятие украинским парламентом закона о местных выборах в Донбассе и предоставление этому региону особого статуса.

Предложения Москвы

Два дня назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения минских договоренностей и предложил разработать с этой целью "дорожную карту". "Для этого и Киев, и провозглашенные республики Донецка и Луганска должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя полтора года назад обязательства", - сказал он.

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"В том, что касается наших украинских коллег, добиваемся от них выполнения обязательств по проведению конституционной реформы, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе особый статус Донбасса, проведение амнистии, организацию местных выборов на территории ДНР и ЛНР, - отметил министр. - Конечно же, все это необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках контактной группы, от чего Киев в последнее время старается устраниться".

"По нашему глубокому убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины как минимум в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты минских договоренностей, нацелена на то, чтобы затянуть процесс бесконечно. В ответ мы предлагаем разработать параллельную дорожную карту, в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ, прежде всего в виде тех законопроектов, которые Киев обязался разработать и принять", - подчеркнул Лавров.

Минские договоренности

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружения, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.