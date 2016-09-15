Жена Трампа опровергла слухи о нарушении миграционного законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Меланья Трамп, супруга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, опубликовала письмо адвоката Майкла Уайлдса, которое опровергает сообщения СМИ, что она в 1995 году будучи гражданкой Словении незаконно работала фотомоделью в Соединенных Штатах по туристической визе. Как сообщил телеканал Fox News, официальных документов, подтверждающих эти данные, она не предоставила.

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"Письмо от иммиграционного адвоката ясно показывает, что я на 100% должным образом прошла юридические процедуры, когда прибыла в США", - заявила жена миллиардера на своей странице в микроблоге Twitter. Ранее газета New York Post опубликовала на своих страницах снимки с обнаженной фотосессии Меланьи Трамп, заявив, что они были сделаны в 1995 году на Манхэттене для французского журнала Max. Это вызвало подозрения некоторых СМИ, что жена кандидата в президенты могла работать в стране, не имея на это разрешения.

Адвокат Уайлдс, который представляет интересы компаний Трампа, объяснил, что эти предположения не подтверждаются документами. "Голословные утверждения, что она участвовала в фотосессии в 1995 году, не только неверны, но и невозможны", - сообщил он в письме. По его словам, в том году ее просто не было в США: она прибыла туда в августе 1996 года по туристической визе, которую затем сменила в том же году на рабочую и продлевала пять раз, пока в 2001 году не получила "грин-карту" (вид на жительство).

pic.twitter.com/GcJKb80k4H — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 14 сентября 2016 г.

46-летняя Меланья Трамп является супругой миллиардера с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.

19 июля Меланья Трамп выступила на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо). Она указала, что в случае победы ее мужа на президентских выборах намерена оказывать помощь детям и женщинам в стране, а также защищать их права. "Если мне предоставят честь служить в качестве первой леди, я воспользуюсь этой привилегией, чтобы попытаться поддержать тех людей в нашей стране, которые нуждаются в этом в наибольшей степени, - подчеркнула супруга бизнесмена. - Для меня особенно важно помогать детям и женщинам".

"Общество судят по тому, как в нем обходятся с гражданами, - добавила бывшая модель. - Мы должны сделать все возможное, чтобы все дети жили в комфорте и безопасности, получали самое лучшее образование". Жена миллиардера также заверила, что ее супруг обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть президентом США.