Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жена Трампа опровергла слухи о нарушении миграционного законодательства

Международная панорама
15 сентября, 8:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС
Меланья Трамп представила письмо иммиграционного адвоката, которое доказывает, что она прошла все юридические процедуры, когда прибыла в США
Материал из 1 страницы
Меланья Трамп

Меланья Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Меланья Трамп, супруга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, опубликовала письмо адвоката Майкла Уайлдса, которое опровергает сообщения СМИ, что она в 1995 году будучи гражданкой Словении незаконно работала фотомоделью в Соединенных Штатах по туристической визе. Как сообщил телеканал Fox News, официальных документов, подтверждающих эти данные, она не предоставила.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа, если он станет президентом

"Письмо от иммиграционного адвоката ясно показывает, что я на 100% должным образом прошла юридические процедуры, когда прибыла в США", - заявила жена миллиардера на своей странице в микроблоге Twitter. Ранее газета New York Post опубликовала на своих страницах снимки с обнаженной фотосессии Меланьи Трамп, заявив, что они были сделаны в 1995 году на Манхэттене для французского журнала Max. Это вызвало подозрения некоторых СМИ, что жена кандидата в президенты могла работать в стране, не имея на это разрешения.

Адвокат Уайлдс, который представляет интересы компаний Трампа, объяснил, что эти предположения не подтверждаются документами. "Голословные утверждения, что она участвовала в фотосессии в 1995 году, не только неверны, но и невозможны", - сообщил он в письме. По его словам, в том году ее просто не было в США: она прибыла туда в августе 1996 года по туристической визе, которую затем сменила в том же году на рабочую и продлевала пять раз, пока в 2001 году не получила "грин-карту" (вид на жительство).

46-летняя Меланья Трамп является супругой миллиардера с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.

19 июля Меланья Трамп выступила на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде (штат Огайо). Она указала, что в случае победы ее мужа на президентских выборах намерена оказывать помощь детям и женщинам в стране, а также защищать их права. "Если мне предоставят честь служить в качестве первой леди, я воспользуюсь этой привилегией, чтобы попытаться поддержать тех людей в нашей стране, которые нуждаются в этом в наибольшей степени, - подчеркнула супруга бизнесмена. - Для меня особенно важно помогать детям и женщинам".

"Общество судят по тому, как в нем обходятся с гражданами, - добавила бывшая модель. - Мы должны сделать все возможное, чтобы все дети жили в комфорте и безопасности, получали самое лучшее образование". Жена миллиардера также заверила, что ее супруг обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть президентом США.

Смотрите также

Daily Mail сняла статью о жене Трампа и заявила о неверном истолковании ее смысла
Жена Трампа подала в суд на Daily Mail за публикацию, порочащую достоинство
Два издания извинились перед женой Трампа за порочащие ее честь публикации
Газета New York Post разместила на первой полосе откровенный снимок жены Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
7
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммы
Темы дня
Реклама