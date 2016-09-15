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Главы МИД ФРГ и Франции прибыли в подконтрольную Украине часть Донбасса

Международная панорама
15 сентября, 11:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС
По данным AFP, поездка в зону конфликта глав МИД ведущих стран ЕС является первым такого рода визитом с момента начала военных действий на востоке Украины в апреле 2014 года
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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро прибыли в город Краматорск, расположенный в Донбассе на территории, контролируемой украинскими войсками. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что поездка в зону конфликта глав МИД ведущих стран ЕС является первым такого рода визитом с момента начала военных действий на востоке Украины в апреле 2014 года.

Штайнмайер и Эйро провели в Киеве переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным по вопросам реализации минских соглашений.

На состоявшейся после этого пресс-конференции было объявлено, что Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро посетят Донбасс, где встретятся с представителями ОБСЕ для обсуждения дальнейших шагов по разведению войск вдоль линии соприкосновения.

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