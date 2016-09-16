СМИ: Украине для получения следующего транша МВФ придется повысить пенсионный возраст

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина рассчитывает в 2016 году получить еще один транш кредита МВФ размером $1,3 млрд, но для этого стране придется уже до конца года принять решение о повышении пенсионного возраста. Об этом пишет украинское издание "Апостроф", в распоряжении которого оказалась копия новой редакции меморандума между Украиной и МВФ.

МВФ требует уже в декабре 2016 года принять закон, который бы предусматривал постепенное изменение пенсионного возраста, отмечает издание. Как говорится в тексте меморандума, необходимо "принятие парламентом законодательство относительно постепенного изменения пенсионного возраста, дальнейшего сокращения перечня требований для досрочного выхода на пенсию, ужесточения критериев квалификационных требований для получения минимальной пенсии", "обеспечения единого принципа выплаты пенсий без предоставления льгот для какой-либо профессии (за исключением военных)". При этом новый возраст для выхода на пенсию не указан.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Еще одним требованием является введение до конца октября временного механизма корректировки тарифов на газ и отопление на ежеквартальной основе на случай, если тарифы отклоняются от уровня полного покрытия стоимости импортного газа на 10% или более.

До конца октября правительство должно также утвердить и опубликовать перечень государственных предприятий, определив, какие из них останутся в госсобственности, какие будут приватизированы, а какие - ликвидированы. До конца декабря должны быть приняты законодательные изменения для усовершенствования проведения приватизации.

Все высокопоставленные чиновники до октября должны подать электронные декларации о своем имуществе за 2015 год, и к этим данным будет обеспечен свободный доступ на едином вебсайте.

МВФ также дал прогноз развития экономики Украины до 2021 года, согласно которому рост ВВП Украины в 2017 году может составить 2,5%, в 2018 - 3%, в 2019 - 3,5%, в 2020 и 2021 годах - 4%.

Кредитная программа МВФ для Украины

В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко, объявляя об этом украинцам, сказал, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

По данным источников ТАСС в МВФ, предполагается также, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале 2017 года - еще один, примерно на $2 млрд.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.