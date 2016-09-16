МВФ перечислил Украине кредитный транш в $1 млрд

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд перечислил Украине кредитный транш в размере $1 млрд. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

В четверг, 15 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что "сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте". Большую его часть Украина получит в СПЗ, остальную часть - в международных валютах. Этот транш будет направлен на увеличение международных резервов Национального банка, сообщил регулятор.

В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

Из осведомленных источников в Фонде корр. ТАСС стало известно, что на заседании были также намечены планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале 2017 года - еще один, примерно на $2 млрд. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.

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