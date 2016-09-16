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В Transparency International назвали выделение транша МВФ Украине политическим решением

Международная панорама
16 сентября, 19:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, сентября. /ТАСС
Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, 14 сентября возобновил свою программу кредитования для Украины
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© EPA/KHALED ELFIQI

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Transparency International Хосе Угас назвал выделение транша Международный валютный фонд (МВФ) Украине политическим решением. Об этом он написал в своем блоге на сайте организации.

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"Если бы решение о возобновлении кредитования базировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы безусловно отрицательным. Украинские институты остаются слабыми, коррупция процветает, и люди, которые больше всех страдают, разочарованы в своих лидерах. Но политика возобладала, и Украине дадут еще один жизненный шанс", - говорится в его сообщении.

В четверг, 15 сентября, после того, как было принято решение о транше, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что "большинство участников, членов совета директоров, понимало те натяжки, с которыми принимается это решение, и понимало, что украинская сторона добросовестно не вела переговоры с Россией, как это требует положение, утвержденное Международным валютным фондом". Министр отметил, что российскую сторону прежде всего беспокоит то, что решение о предоставлении транша Украине было принято в несоответствии с правилами МВФ.

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В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.

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