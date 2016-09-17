"Интер" подозревает советника главы МВД Украины в организации поджога телестудии

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники "Интера" провели собственное расследование и пришли к выводу, что организатором поджога телеканала 4 сентября был советник главы МВД Украины Илья Кива.

"Телеканал показал фотографии и видео, как советник Арсена Авакова Илья Кива лично руководит группой поджигателей, раздает указания как пикетчикам, так и работникам полиции, которые неукоснительно их выполняют", - сообщает агентство "Украинские новости".

При этом непосредственными исполнителями называются два "криминальных авторитета" - Алексей Копишинский и Вадим Мизер, которые также присутствуют на фотографиях во время поджога и пикета возле здания телеканала.

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы.

Аваков за несколько дней до пожара призвал Службу безопасности Украины (СБУ) выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. Глава МВД выразил возмущение "антиукраинской позицией "Интера". В свою очередь в СБУ заявили, что уже проводят следственные действия в отношении сотрудников телеканала и, в случае наличия доказательной базы для обоснования подозрений, примут все необходимые меры.

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