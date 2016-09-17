Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Интер" подозревает советника главы МВД Украины в организации поджога телестудии

Международная панорама
17 сентября, 13:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, сентября. /ТАСС
При этом непосредственными исполнителями называются два "криминальных авторитета" - Алексей Копишинский и Вадим Мизер
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники "Интера" провели собственное расследование и пришли к выводу, что организатором поджога телеканала 4 сентября был советник главы МВД Украины Илья Кива.

Смотрите также
Канал "Интер" не планирует менять редакционную политику из-за нападения

"Телеканал показал фотографии и видео, как советник Арсена Авакова Илья Кива лично руководит группой поджигателей, раздает указания как пикетчикам, так и работникам полиции, которые неукоснительно их выполняют", - сообщает агентство "Украинские новости".

При этом непосредственными исполнителями называются два "криминальных авторитета" - Алексей Копишинский и Вадим Мизер, которые также присутствуют на фотографиях во время поджога и пикета возле здания телеканала.

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Смотрите также
Телеканал "Интер" опубликовал записи с камер наблюдения в день пожара

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы.

Аваков за несколько дней до пожара призвал Службу безопасности Украины (СБУ) выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. Глава МВД выразил возмущение "антиукраинской позицией "Интера". В свою очередь в СБУ заявили, что уже проводят следственные действия в отношении сотрудников телеканала и, в случае наличия доказательной базы для обоснования подозрений, примут все необходимые меры.

Украина: хроника евразийского раскола

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
5
Почти 1,4 тыс. детей пропали без вести в Москве за 2015 год
6
Порошенко ждут на допрос в Генпрокуратуру Украины сразу после его возвращения из ООН
7
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
Темы дня
Реклама