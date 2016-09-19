СМИ: ФБР проводит обыски в Нью-Джерси

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит обыски в городе Элизабет в штате Нью-Джерси.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэра города Криса Боллуэйджа.
Ранее в понедельник на железнодорожной станции в городе Элизабет была обнаружена подозрительная сумка, в которой, согласно заявлению мэра, было взрывное устройство. Во время полицейской операции по его обезвреживанию прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.
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